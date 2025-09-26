Bando “Swim and go”, arrivano le critiche: “Data di pagamento esclude molte famiglie”

Genova. Il recente bando regionale “Swim and go”, finalizzato a rimborsare parte degli abbonamenti per i corsi di nuoto dei minori, è oggetto in queste ore di critiche da parte di numerosi genitori in Liguria a causa di un requisito temporale che ne limiterebbe l’accesso. La preoccupazione è stata espressa in una serie di mail “aperte” inviate all’assessore Ferro, in cui si segnala quello che viene chiamato un “problema molto grave” nel testo pubblicato.

Il punto sollevato dalle famiglie riguarda la data limite per l’effettuazione del pagamento dell’abbonamento. Il bando stabilisce che per ricevere il contributo, il pagamento deve essere stato effettuato dopo il 18 agosto 2025. Ma, come evidenziato nella lettera, questa tempistica non riflette le prassi consolidate delle famiglie e delle piscine locali. “La maggior parte delle famiglie, per esigenze di programmazione, ma anche per questioni meramente economiche (visto che quasi tutte le piscine offrono sconti e promozioni per chi sottoscrive l’abbonamento entro luglio), ha pagato la retta dei corsi di nuoto 2025-2026 molto prima di quella data”, si legge nella missiva arrivata oggi anche alle redazioni dei giornali.

