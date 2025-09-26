Campo sinti di Bolzaneto senza energia elettrica, scatta la protesta: bloccata via Romairone

Genova. Protesta dei sinti del campo di Bolzaneto oggi pomeriggio in Valpolcevera. Alcuni membri della comunità, poco prima delle 17.00, hanno bloccato il traffico coi loro mezzi in via Romairone, mandando in tilt la viabilità già critica in condizioni normali. La strada è stata riaperta nel giro di un’ora, ma la circolazione è rimasta paralizzata.

Il motivo della protesta, da quanto si apprende, sarebbe l’interruzione della fornitura di energia elettrica nel campo sinti di via Nostra Signora della Guardia. Il problema è iniziato mercoledì sera, quando un nubifragio localizzato ma intenso ha colpito il Ponente genovese provocando diversi blackout.

» leggi tutto su www.genova24.it