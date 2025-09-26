Il ciclista ligure Lorenzo Mark Finn, 18anni, di Avegno (Ge), si è aggiudicato la prova in linea under 23 ai Mondiali di ciclismo, in corso in Ruanda. Secondo della generale al Giro della Lunigiana nel 2023 e nel 2024, lo scorso anno Finn si era laureato campione del mondo nella categoria Juniores. “Possiamo dirlo ufficialmente: è nata una stella. Complimenti al ligure Lorenzo Mark Finn che, a soli 18 anni, si è laureato campione del mondo di ciclismo Under 23 in Ruanda. Un risultato straordinario, che segue di appena un anno il titolo iridato Juniores conquistato nel 2024 e che conferma il talento e la determinazione di un ragazzo destinato a una carriera luminosa. La Liguria è orgogliosa di Lorenzo, protagonista di uno dei successi sportivi più prestigiosi per il nostro territorio in questo 2025 che ci vede Regione Europea dello Sport”, ha commentato in una nota Simona Ferro, assessore allo Sport della Regione Liguria.

L’articolo Ciclismo, il ligure Finn campione del mondo under 23 proviene da Città della Spezia.

