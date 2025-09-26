Circolo Pd: “Residenti del centro esasperati dal degrado degli spazi urbani. Se l’amministrazione c’è batta un colpo”

“Si stanno moltiplicando in questi giorni richieste e segnalazioni da parte di cittadini e consiglieri comunali perché questa giunta si occupi di quanto sta accadendo nel nostro centro cittadino: da piazzetta del Bastione a piazza Brin, da via del Carmine a piazza Garibaldi, è un levarsi continuo di voci di abitanti esasperati dal degrado degli spazi urbani, per questioni di decoro, sporcizia, rumore, mala movida e, alle volte, anche aggressioni violente”. Si apre così una nota diffusa dal Circolo Pd “Aldo Giacchè” Centro – Piazza Brin.

“Da tempo stiamo tenendo i riflettori accesi su questi problemi. Certamente, non stiamo proponendo un ritorno ai tempi in cui Spezia era una città meno attrattiva e frequentata – proseguono dal circolo Pd -, tanto più che il volano di questo sviluppo è stata la pedonalizzazione del centro storico realizzata proprio dal centro-sinistra a partire dagli anni Novanta, nonostante l’accesa opposizione del centro-destra di allora. Ma che abbiano cambiato idea è legittimo. Così come oggi corrisponde a una scelta politica ben precisa della giunta Peracchini l’affidarsi completamente a uno spontaneismo in tutti i campi, quando si tratta di turismo, che vede il proliferare di B&B e case vacanze che stanno mettendo in crisi gli equilibri abitativi e di vivibilità soprattutto del centro storico, oppure quando si tratta di commercio, con una concentrazione casuale di attività simili in una stessa zona e i relativi fenomeni di desertificazione e chiusura di esercizi in altre zone”.

