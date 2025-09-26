Corse saltate, studenti a piedi e proteste. I sindacati: “Non è un problema legato solamente al subappalto, ma anche delle linee di Atc”

“Buongiorno, segnalo che da 3 giorni la corriera delle 13.00 dall’istituto Mazzini per Sarzana via autostrada non passa. Non è possibile che io parta da Ponzano per andare a recuperare mia figlia perché i mezzi non ci sono, dopo che ho pagato un abbonamento di 40 euro, pure aumentato, e non ne usufruisco perché i mezzi non passano o non ci sono. State lasciando a piedi dei minorenni! Alcuni non hanno nemmeno 14 anni!”.

È l’ennesima segnalazione giunta in redazione, questa volta da una madre esasperata, che racconta come sua figlia – insieme ad altri studenti – sia rimasta più volte senza corriera per rientrare a casa. “Mia figlia mi riporta che dal Mazzini passano puntualmente 2 bus per Pian di Follo via autostrada e nemmeno uno per Sarzana. E chi sta a Ponzano come fa?”, si domanda la cittadina, sottolineando che “oltre a mia figlia sono rimasti senza mezzo di ritorno innumerevoli altri minori”.

