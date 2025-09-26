COMMENTA
Corte d’Appello conferma la revoca dei liquidatori di Marinella Spa

Borgo di Marinella

La Corte d’Appello di Genova ha respinto i reclami presentati da Manolo Cacciatori e dalla società Sviluppo Progetto Marinella srl in liquidazione contro il decreto con cui, lo scorso aprile, il Tribunale del capoluogo aveva disposto la revoca dei liquidatori della Marinella S.p.A. I giudici d’appello hanno confermato la decisione di primo grado, ritenendo “gravi e accertate le irregolarità” nella gestione della procedura di liquidazione. Tra queste, la mancata approvazione dei bilanci di liquidazione, i contrasti insanabili tra i liquidatori, il parere negativo della società di revisione Ernst & Young e del collegio sindacale, nonché incarichi conferiti in conflitto di interessi a società riconducibili alla compagna di Cacciatori. Secondo la Corte, tali elementi hanno determinato “possibili conseguenze dannose per l’interesse societario” e giustificano il provvedimento di revoca e la nomina degli amministratori giudiziari Andrea Borziani, Giuseppe Balza e Chiara Dogliani, già disposti dal Tribunale con pieni poteri fino all’aprile 2026. La Corte ha quindi condannato Cacciatori e Sviluppo Progetto Marinella, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del collegio sindacale (Chimenti, Turini e Rizzo), della stessa Marinella S.p.A. e di Banca Monte dei Paschi di Siena. La decisione, assunta il 23 luglio e depositata nei giorni scorsi, segna così un passaggio complessa vicenda della storica società di Marinella di Sarzana, da anni alle prese con una procedura di liquidazione segnata da conflitti interni e contenziosi.

