D’Angelo: “Non siamo una squadra con la pancia piena. Zurkowski out, Mascardi è il titolare”

La partita in Coppa Italia di Parma ha fatto respirare un po’ di più lo Spezia, che dopo la sconfitta contro la Juve Stabia della scorsa settimana si interrogava sul suo percorso. Un passo avanti, quelli in Emilia, arrivato anche grazie alle risposte di alcuni giocatori che fin qui avevano giocato meno e che ora diventano risorse in più per la squadra. “Io so di avere dei giocatori che fino ad ora hanno giocato meno, che hanno buonissime qualità”, dice in conferenza alla vigilia del Venezia Luca D’Angelo, l’allenatore dello Spezia. “Non è stata una sorpresa per me, c’è il rammarico per non aver passato il turno, l’avremmo meritato. Qualcuno di loro potrebbe essere titolare a Venezia, fanno parte della rosa e dunque possono sempre giocare anche titolari in campionato. C’è qualcuno che è più stanco perché era parecchio che non giocava, tipo Aurelio, Vignali, Comotto, Jack. Erano mesi che non giocavano tutta la partita, perciò farò una valutazione anche su quella situazione. La squadra in generale sta bene, l’unico assente oltre a Bandinelli sarà Zurkowski”, racconta il mister.

Uno Spezia reduce da due gol segnati al Tardini, gli stessi fin qui realizzati in campionato. E l’allenatore spende qualche parola per i titolari di quella sfida, Vlahovic e Artistico: “Vanja è la prima stagione che gioca in Serie B, perciò ci sta che ne abbia bisogno di un po’ di ambientamento. Gabriele conosce la categoria, le punte stanno tutte e cinque bene, hanno caratteristiche diverse tra di loro. Domani giochiamo fuori casa, perciò probabilmente abbiamo bisogno di punte di un certo tipo, ma ho grandi considerazioni sia di Vlahovic che di Artistico”.

