Dispositivi seriali e PC moderni: come farli comunicare senza mal di testa

Molti strumenti e macchinari usano ancora la porta “seriale”, nata decenni fa e diffusissima in ambito industriale. I PC di oggi, però, spesso non hanno più quella presa tonda o il connettore a 9 pin (DB9) che un tempo era standard. Risultato: si collega l’apparecchio, ma il computer non lo vede o la comunicazione cade. Il punto non è “vecchio vs nuovo”, ma capire come far parlare due mondi diversi senza complicazioni.

La comunicazione seriale più comune è la RS-232: i dati viaggiano “in fila” su poche linee elettriche, a una certa velocità detta baud rate (per esempio 115.200 o 921.600 bit al secondo). I PC moderni hanno invece porte USB, pensate per periferiche di ogni tipo.

