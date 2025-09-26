Una festa dolce e piena di vita ha celebrato in questi giorni a Luni i 90 anni di nonna Piera, di cognome Pieri. Il traguardo è stato raggiunto il 21 luglio, ma parenti e amici hanno scelto di riunirsi adesso per festeggiarla tutti insieme. Attorno a lei si sono ritrovate quattro generazioni di donne della sua famiglia, evento piuttosto raro, dalla piccolissima Ludovica (7 mesi) alla neomamma e nipote Francesca, fino a Fiorella, la figlia. E, in famiglia e tra parenti, non poteva mancare tra le altre foto una di rito tutta al femminile: nipoti e pronipoti accanto a nonna Piera, sempre al centro dell’immagine e dell’attenzione, con i suoi occhiali giovanili e la maglia fiorata diventati il simbolo di un’eleganza semplice e tenace.

Pierina ha compiuto 90 anni in splendida forma, lucidissima e con il solito passo svelto. La sua vita attraversa la storia. A sei anni già mungeva le mucche; poi divenne coltivatrice diretta. La terra è rimasta la sua passione: ancora oggi ogni giorno cura l’orto e dispensa ai vicini consigli e segreti di ricette. In cucina è una cuoca sopraffina, amatissima dai nipoti. E alla sua festa non è mancato il ricordo affettuoso del marito, Francesco Galletto, autista di corriera, scomparso alcuni anni fa.

L’articolo Festa con quattro generazioni al femminile per i 90 anni di Nonna Piera proviene da Città della Spezia.

