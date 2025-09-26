Gli spezzini di Vela Tradizionale al Campionato italiano di vela latina con il gozzo Santa Rita

Dal 3 al 5 ottobre 2024 La Maddalena ospiterà la 19ª edizione del Campionato Italiano di Vela Latina, appuntamento che richiama una ventina di imbarcazioni provenienti da Sicilia, Campania, Lazio, Liguria e Sardegna. Tra queste ci sarà anche il gozzo ligure Santa Rita, portato in gara dall’associazione spezzina Vela Tradizionale.

L’iniziativa nasce all’interno del progetto “Vele latine alle Bocche”, promosso dalla Lega Navale Italiana sezione La Maddalena e dedicato non solo alla competizione sportiva ma anche alla valorizzazione della nautica tradizionale, della cultura marinaresca e dell’artigianato. Vela Tradizionale ha accolto con entusiasmo la proposta, candidando un equipaggio a bordo del Santa Rita, gozzo cornigiotto di 8,70 metri costruito in legno nel 1946 dal cantiere dei fratelli Ottonello di Varazze.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com