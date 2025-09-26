Intercomunale, archiviata la Coppa Italia: al “Colombo” arriva la Calvarese per la Promozione

Alle spalle la Coppa Italia di categoria da cui è uscita una volta per tutte col 4-1 buscato in casa da un bel Levanto che, da parte sua, ha comunque dovuto lasciare la qualificazione al turno successivo della competizione al Follo, l’Intercomunale si rituffa nel girone B del campionato di Promozione ricevendo al “Rino Colombo” di Beverino la Calvarese domenica 28 settembre. Per la cronaca contro i levantesi hanno giocato: Gaggini, Segeraj, Ferrari G.; Dieli, Lertola, Lufrano; Stirbu, Crafa, Corso; Macchini e Rosati. Entrati, Carlini, Ferrari R. E Dini. A segno Stirbu. Sempre per la cronaca ecco le altre partite in programma nel turno imminente. ANPI Casassa-Caperanese, Canaletto Sepor-San Cipriano, Magrazzurri-S. Desiderio, Sammargheritese-Levanto, Santerenzina-Don Bosco Spezia, Tarros Sarzanese-Follo e Vallescrivia-Angelo Baiardo.

