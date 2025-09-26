L’ex senatore Sandro Biasotti condannato a 5 mesi per falso in bilancio

Genova. L’ex senatore ed ex presidente della Regione Liguria Sandro Biasotti è stato condannato a cinque mesi con la condizionale per falso in bilancio. La condanna riguarda l’indagine sulla rete di concessionarie d’auto Novelli, AutoBi e Bimauto, tutte all’epoca dei fatti legate alla holding ‘Biasotti Group’, che era nata da una presunta frode fiscale sulla compravendita di automobili ed evasione di Iva. Il pm aveva chiesto la condanna a un anno. Il tribunale ha derubricato in fatto lieve.

Secondo il sostituto procuratore Giancarlo Vona, che aveva seguito l’indagine con l’aggiunto Francesco Pinto, l’ex senatore avrebbe truccato e ‘abbellito’, nel 2017 e 2018, i bilanci della società ‘Biasotti Group Srl’, di cui l’ex presidente della Regione era consigliere di amministrazione.

