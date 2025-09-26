COMMENTA
Liguria: al via la campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Sono arrivate in Liguria 8.000 dosi di farmaco contro il virus respiratorio sinciziale e dal 1° ottobre partirà la nuova campagna regionale di immunizzazione. Questo virus può determinare gravi infezioni delle vie respiratorie, tra cui polmonite e bronchiolite; può presentarsi a tutte le età ma è molto più grave nei bambini sotto l’anno di vita. Regione Liguria, attraverso il Sistema sanitario regionale, ha predisposto un piano organizzato e capillare per proteggere i soggetti più a rischio.

