Lions e Leo Club Savona Torretta, un torneo di padel a sostegno delle cure di Ivan

Una giornata di sport che diventa gesto concreto di solidarietà. Domenica 12 ottobre, a partire dalle ore 9.00, presso i campi del Boca Padel di Savona, si terrà il “Torneo di Padel – Insieme per Ivan”, organizzato dal Lions Club Savona Torretta con la collaborazione dei giovani Leo Club Savona Torretta.
L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: devolvere l’intero ricavato a sostegno delle cure di Ivan Romano, raccogliendo fondi attraverso la partecipazione al torneo e le iscrizioni degli appassionati.