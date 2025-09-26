“L’ultimo abbraccio” della santostefanese Maristella Storti al monastero del Lavello per la mostra “I promessi sposi”

La santostefanese Maristella Storti sarà tra i protagonisti dell’esposizione internazionale di arte contemporanea “I promessi sposi”, in programma dal 4 al 18 ottobre 2025 al Monastero del Lavello di Calolziocorte (Lecco). La rassegna, dedicata al capolavoro manzoniano, riunisce alcuni artisti italiani per raccontare, attraverso dipinti e sculture, le pagine più intense del romanzo. L’artista di Santo Stefano presenta l’olio su tela L’ultimo abbraccio, che raffigura la madre di Cecilia mentre stringe per l’ultima volta la figlioletta, in attesa del carro dei monatti, con un sacchetto di monete in mano; sullo sfondo, il gatto nero che fugge sull’uscio evoca l’ombra della morte.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo ufficiale e seguita dalle principali testate giornalistiche e televisive.

