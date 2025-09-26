Mls chiede al prefetto l’istituzione di un tavolo sulla sanità con Regione, Asl, sindacati e primi cittadini

Nella mattinata di ieri il Movimento per la sanità locale ha incontratio il vicario del prefetto della Spezia, Francesco Paolo Ramunni, consegnandogli un documento di venti pagine “sulla situazione del personale, dei posti letto, delle fughe dei pazienti verso altre Asl, della preoccupante situazione del canone al privato per la costruzione del Felettino e della futura destinazione dell’ospedale di Sarzana”, si legge nella nota diffusa dal gruppo.

“Il documento ha suscitato l’interesse del vicario, che ha rivolto specifiche e puntuali domande ai referenti del Msl presenti all’incontro. La discussione sui temi della sanità spezzina è stata quindi di interesse ed approfondita, vertendo – in particolare – sugli squilibri (in termini di personale e posti letto) della nostra Asl rispetto alle altre della Liguria”, aggiungono dal Movimento.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com