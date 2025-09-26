Parte male l’avventura del Giusvalla, mister Cavallaro: “Manca ancora l’amalgama tra i giocatori”

La prima uscita del nuovo Giusvalla termina con una sconfitta contro il Mallare. I gialloazzurri perdono 2-0 dimostrando di essere ancora un po’ acerbi e da rodare. Lo stesso mister Pino Cavallaro evidenzia come siano ancora da mettere insieme i pezzi, ma c’è comunque la motivazione per fare una buona stagione.

“Siamo ancora un cantiere aperto – commenta Cavallaro -, è solo due settimane che ci alleniamo. Purtroppo l’amalgama non c’è ancora. Ci sono tanti ragazzi che vengono da squadre diverse. Però al di là dei due gol che sono due episodi, su cui comunque noi abbiamo dei demeriti, è stata una partita combattuta tra due squadre di categoria. Il risultato mi va bene“.

È ancora dunque da ultimare il rapporto con la squadra, comunque positivo fino ad ora secondo il mister. Il tecnico commenta anche le aspirazioni per questa stagione: “Noi ci proviamo, come in tutte le cose. Tutti quelli che fanno qualcosa provano a farlo bene. È importante soprattutto la crescita del gruppo. Con i giocatori il rapporto è ottimo, magari grido e mi arrabbio ma alla fine c’è una buona connessione, sennò non potrei allenare una squadra. Cerchiamo di fare il meglio, poi tireremo le somme”.

» leggi tutto su www.ivg.it