Partito il fine settimana di “Verdi Parole” e “L’uso della Cipolla di Treschietto nei piatti della tradizione”

Partiti a Treschietto il festival di letteratura verde “Verdi Parole” e la manifestazione “L’uso della Cipolla di Treschietto nei piatti della tradizione”, inaugurati oggi all’Ostello La Stele. A presentare il fine settimana di appuntamenti, il sindaco di Bagnone Giovanni Guastalli e Cinzia Nicolini, co-organizzatrice con Sigeric e Farfalle in Cammino, con la partecipazione di Francesca Tabardi di Fondazione Carispezia (sostenitore Verdi Parole), Gianluca Barbieri per Regione Toscana (sostenitore dell’altra manifestazione), Vittorio Marcelli, vicepresidente del Distretto rurale della Lunigiana. “Dopo il successo del 2024 – ha detto il primo cittadino – abbiamo organizzato con entusiasmo la seconda edizione nella convinzione che progetti come questo possano riportarci alla giusta cura verso tutto ciò che è territorio, natura, ambiente. Quest’anno, inoltre – ad allargare l’orizzonte, mantenendo il focus sulla possibilità di vivere esperienze autentiche – si è aggiunta la contaminazione con il mondo della cucina tradizionale e del cibo e questo è importante. Grazie a Regione Toscana – e al contributo ricevuto nell’ambito di Toscana Diffusa LR 11/2025 per la promozione dei territori delle produzioni agricole, agroalimentari toscane – potremo infatti proporre, a partire dalla Cipolla di Treschietto, esperienze dedicate a prodotti tipici, comunità, identità locale, celebrando aziende, Comitato di valorizzazione della Cipolla di Treschietto, figure come gli ex sindaci Carletto Marconi e Andrea Negrari che tanto si sono spese per la valorizzazione del nostro comune”.

Dello stesso parere Cinzia Nicolini, che ha presentato il programma (riportato nei giorni scorsi, si veda QUI) ringraziando sponsor e partner. “Come ha detto il sindaco tra gli obiettivi di questi progetti c’è quello di attivare, su tutte le età, una nuova attenzione per il territorio, le tradizioni, l’ambiente – le sue parole -. Anche per questo abbiamo aperto con il primo Open Day Verdi Parole per le scuole, un’occasione per condividere con alunni e insegnanti visioni ed idee, oltre che presentare le ormai tante proposte educative possibili a livello locale”.

Qua la brochure:

