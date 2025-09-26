Pd: “Regione chieda a governo massimo supporto a Zone logistiche speciali liguri. Iter per Spezia non si completa malgrado sia tutto pronto”

“Mentre il Decreto ‘Terra dei Fuochi’ rimette mano alla normativa sulle Zes – Zone economiche speciali, creando preoccupazione nelle zone interessate, il governo continua a non dedicare alcuna attenzione alle Zone logistiche semplificate, che sono uno strumento fondamentale per attrarre investimenti e favorire la crescita economica delle aree portuali e retroportuali, grazie alla semplificazione burocratica e agli incentivi economici offerti alle imprese”. Lo dichiarano in una nota congiunta Davide Natale e Matteo Bianchi, rispettivamente segretario e responsabile Economia del Partito democratico della Liguria.

“I continui cambi di normativa e i ritocchi alle procedure rischiano di compromettere questo processo, rallentando e, in alcuni casi, addirittura bloccando l’attuazione di questa misura cruciale – proseguono Natale e Bianchi -. La Liguria, con i suoi porti di Genova e Spezia, sta subendo gravi danni da questa situazione. In particolare, l’iter per la costituzione delle Zls nel porto di Spezia non si completa da tempo immemore, malgrado sia tutto pronto, mentre il porto di Genova, uno dei principali hub logistici del Mediterraneo, avrebbe bisogno di un quadro regolatorio e finanziario certo per poter partire al meglio. Il potenziale delle Zls avrebbe un impatto non solo sul settore portuale, ma sull’intera economia regionale”.

