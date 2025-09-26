Premio Montale Fuori di Casa 2025 alla fisica e divulgatrice Gabriella Greison, cerimonia il 2 ottobre in Mediateca

Giovedì 2 ottobre alle ore 21 si terrà alla Mediateca regionale “Sergio Fregoso” della Spezia (Via Firenze 37) la cerimonia di consegna del Premio Montale Fuori di Casa a Gabriella Greison, fisica, scrittrice e attrice teatrale. L’evento, organizzato dall’Associazione Percorsi in collaborazione con il Comune della Spezia, Enel e Lions International La Spezia degli Ulivi vedrà i saluti istituzionali di Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, della dottt.ssa Marilisa Partipilo e dell’ing. Vincenzo Cenci per Enel. A dialogare con la premiata saranno Adriana Beverini, presidente del Premio Montale Fuori di Casa, e Barbara Sussi, vicepresidente. La partecipazione alla serata del 2 ottobre è gratuita ma è necessaria la prenotazione entro il 30 settembre scrivendo a: comunicazione@premiomontalefuoridicasa.it.

Dalla presidente Beverini un ringraziamento a Comune, Enel e Lions La Spezia degli Ulivi per la preziosa collaborazione.

“Le Nazioni Unite hanno proclamato il 2025 Anno Internazionale della Meccanica Quantistica per celebrare il centenario della nascita della nuova fisica dell’atomo, affinché in tutto il mondo si rifletta sull’impatto che essa ha avuto sulla comprensione del reale – si legge nella motivazione del conferimento del premio alla Greison -. Nel dare seguito a questa ricorrenza, l’Associazione Percorsi ha deciso di assegnare a Gabriella Greison il Premio Speciale Montale Fuori di Casa, sottolineando il ruolo fondamentale che le donne hanno ricoperto e continuano a ricoprire nel progresso scientifico. Fisica nucleare, divulgatrice, inserita da Forbes tra le 100 donne di successo del 2024, Gabriella Greison ha il merito di affermare con forza che i pregiudizi verso le donne nella scienza sono ancora radicati, ma anche di impegnarsi quotidianamente per abbatterli, utilizzando linguaggi nuovi, dalla narrativa al teatro, fino ai podcast e ai romanzi. Come le grandi figure femminili che hanno segnato la vita e la poesia di Eugenio Montale da Irma Brandeis a Maria Luisa Spaziani fino a Edith Farnsworth, scienziata e letterata anche Gabriella Greison rappresenta la possibilità di successo delle donne nelle discipline scientifiche, tradizionalmente considerate ‘riservate’ agli uomini. Non a caso è stata definita la donna della fisica divulgativa italiana”.

