Prima Categoria: Ceparana-Bruborglux a Falconara

Al Ceparana l’onore di inaugurare il proprio campionato di Prima Categoria ligure ospitando, seppur al “Bibolini” di Falconara per indisponibilità del “Cipriano Incerti” ceparanese, la squadra probabilmente col nome più originale e magari pure complesso che forse il calcio nostrano possa ricordare: quel Bruborglux nato un po’ dalle ceneri del Brugnato con supporto di Borghetto Vara. Attenzione però a non sottovalutarla, poiché s’è appena qualificata per il turno successivo in Coppa Liguria di categoria, per quanto anche i ceparanesi abbiano in fondo fatto la loro parte nella tappa d’avvio di questa competizione (ad esempio nell’ultimo match hanno sfiorato il successo contro il purè qualificato, a differenza di loro, Cadimare con cui è finita 2-2…). Questi poi gli altri incontri in programma nel turno inaugurale del pertinente girone di campionato di 1.a Categoria; Atletico Casarza-Sporting Aurora Sestri L., Cadimare-Lerici, Forza d Coraggio-Casarza Ligure, Marolacquasanta-Spezia Calcio Popolare, Ricco’ Le Rondini-Iron For Amegliese e Rilmaior-Bolanese.

