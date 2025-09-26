Riqualificazione del Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne e manutenzione straordinaria alla Bocciofila di corso Colombo

Chiavari. Con decreto ufficiale di Regione Liguria, il Comune di Chiavari riceve un finanziamento di circa 1.990.800 milioni di euro, stanziati all’interno del Fondo Strategico, per avviare la fase conclusiva dei lavori di riqualificazione e rinnovamento del Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne.

Già nel 2021 erano stati realizzati diversi interventi che avevano interessato l’efficientamento energetico, la sostituzione della copertura e il miglioramento degli impianti. Ora si procederà con i lotti 2 e 3. I lavori riguarderanno gli interni – con nuovi spogliatoi, impianti modernizzati, interventi antisismici, sistemi domotici e luci a led – e l’esterno, con il rifacimento delle facciate, la sostituzione degli infissi e l’adeguamento dei percorsi per l’accessibilità.

