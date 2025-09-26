San Colombano: cordoglio per la scomparsa del geometra Enea De Carlo, 91 anni

Da Claudio Solari, Consigliere comunale e Capogruppo Gruppo consiliare “Territorio e Sviluppo”

Comune di San Colombano Certenoli

Vivo cordoglio anche a San Colombano Certenoli per la scomparsa a 90 anni del Geom. Enea De Carlo titolare dell’impresa edile di Chiavari.

De Carlo da giovane tecnico fu incaricato dall’allora Sindaco Filippo Maria Zavatteri di realizzare la progettazione di numerose opere tuttora presenti sul territorio comunale di San Colombano Certenoli.

Le strade che hanno raggiunto le frazioni Romaggi e San Martino del Monte hanno visto il suo impegno tecnico ed il suo amore per il territorio, senza dimenticare la scuola primaria di Calvari, l’unica in Fontanabuona con la torre campanaria e orologio è dedicata Ai morti per la Patria.

Una persona di larghe vedute che certamente ha lasciato il segno tangibile nel suo lavoro e dedizione.

“Territorio e Sviluppo” lo ricorda con grande stima e affetto esprimendo cordoglio ai familiari.

