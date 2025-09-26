Sarzana fa un tuffo nel passato con la rievocazione storica della “Guerra di Serrezzana”

Sarzana si prepara a rivivere uno degli episodi più significativi della sua storia: la celebre “Guerra di Serrezzana” del 1487, contesa che vide opporsi la Repubblica di Genova e la Signoria di Firenze per il possesso della città. L’evento, organizzato dall’Associazione Senza Tempo, giunge quest’anno alla sua quindicesima edizione e si conferma come uno degli appuntamenti più attesi per appassionati di storia, rievocatori e visitatori provenienti da tutta Italia ed Europa. La manifestazione è un vero e proprio viaggio nel tempo che riporta Sarzana al 1487, quando la città fu al centro dello scontro fra Genovesi e Fiorentini. Gli ultimi combattimenti portarono alla distruzione della fortezza pisana del XIV secolo, sulle cui rovine Lorenzo il Magnifico fece erigere l’attuale Cittadella, completata nel 1492. Nonostante la vittoria fiorentina, la città tornò presto sotto il controllo genovese e, dal 1562, divenne definitivamente uno dei “Capitaneati” della Superba Repubblica di San Giorgio. La “Guerra di Serrezzana” non è solo storia: è anche musica, cultura e fotografia. Heinrich Isaac (1450-1517), detto “Arrigo il Tedesco”, dedicò a questo episodio un’opera che verrà riproposta durante la rievocazione, mentre il Circolo Fotografico Sarzanese organizzerà un contest fotografico dedicato alla manifestazione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Circolo. I vincitori saranno premiati nelle settimane successive con un evento dedicato. La rievocazione gode del patrocinio e del contributo del Comune di Sarzana e della Regione Liguria.

PROGRAMMA

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com