Savona, il nuovo comandante dei carabinieri Augusto Ruggeri: “Territorio interessante, ho entusiasmo. Grande attenzione a truffe agli anziani e lotta alla droga”

Savona. “Porremo grande attenzione alla tutela delle fasce deboli, alle truffe agli anziani, ai reati predatori, il contrasto agli stupefacenti, senza trascurare mai possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto sociale ed economico della provincia”. Si presenta così il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, Augusto Ruggeri.
Nato a Roma, 44 anni, proviene dall’Ufficio Cooperazione Internazionale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma. Ruggeri è subentrato lunedì 22 settembre settembre al colonnello Vincenzo Barbanera, nuovo Capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” in Torino.