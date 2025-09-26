Stroppa: “Per lo Spezia un periodo di assestamento, ma sono forti. Serve il Venezia della Coppa Italia”

“Cercheremo di affrontare lo Spezia con lo stesso spirito dell’ultima partita di Coppa Italia, limando gli errori nelle due fasi e cercando di mettere in campo quello che stiamo provando in allenamento”. Parla così Giovanni Stroppa, il tecnico del Venezia che domani attende lo Spezia al Penzo per la quinta giornata di Serie B. “Affrontiamo una squadra forte, che sta vivendo un periodo di assestamento, ma che è allenata da un grande mister e che ha giocatori importanti. È una squadra fisica, ben strutturata, che sa giocare in verticale: dovremo stare molto attenti sia dietro che davanti”.

Il tecnico ex Monza e Crotone ha sottolineato la crescita dei suoi uomini, galvanizzati dalla vittoria in coppa: “I ragazzi stanno bene, mercoledì contro il Verona hanno mostrato identità forte, equilibrio e personalità. Ho avuto ottime risposte anche da chi aveva giocato meno, e questo mi dà più possibilità di scelta per le prossime partite. Vincere aiuta a cementare il gruppo, ma siamo ancora in fase di costruzione”.

