“Uccidere, uccidersi ed essere uccisi: la morte violenta”: al Museo Diocesano esperti si interrogano sul tema

Genova. Mercoledì prossimo, 1° ottobre, il Festival “Il Rumore del Lutto” aprirà la sua XVIII edizione con un convegno organizzato da So.Crem Ets dal titolo “Uccidere, uccidersi ed essere uccisi: la morte violenta”. Il convegno si terrà al Museo Diocesano, si propone come un momento di riflessione multidisciplinare sul tema della morte violenta, esplorata attraverso le sue molteplici manifestazioni: le dinamiche dell’omicidio e del suicidio, la violenza verbale e simbolica, le vittime della violenza, il lutto del minore nel femminicidio. Un’occasione per affrontare, da prospettive diverse — criminologica, giuridica, psicologica, sociale e culturale — le dinamiche del male, inflitto e subito, e le diverse possibilità di riparazione e di comprensione.

Nella prima parte del convegno, intitolata “Uccidere”, si alterneranno voci esperte nel campo della criminologia, della psicopatologia forense e della comunicazione, per indagare le origini della violenza, le modalità con cui si manifesta e gli effetti che produce anche sul piano linguistico.ù

