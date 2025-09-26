Varazze, al via la 14^ celebrazione del Lanzarottus Day

Varazze. La città torna per la quattordicesima volta a celebrare il navigatore varazzino, Lanzarotto Malocello (1270-1336), che nel XIV secolo riscoprì l’Arcipelago Canario e diede il nome all’isola di Lanzarote. Un evento nato nel 2012, che coinvolge ogni anno scuole, associazioni, cittadini e istituzioni in un ricco programma di eventi culturali e commemorativi.

L’amministrazione comunale sostiene da sempre questa iniziativa che mira a valorizzare il patrimonio storico culturale promuovendo il ricordo e le testimonianze di civiltà di Varazze. Oggi venerdì 26 e domani 27 settembre, un calendario di attività che spaziano tra didattica, cultura e celebrazione civile e religiosa. Mariangela Calcagno, Assessore al patrimonio storico culturale del Comune di Varazze, da sempre con cura di occupa di questo progetto.

