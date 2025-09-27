Al Lions Club Savona Priamar passaggio di consegne tra Simona Carrera e Alessandro Revello

Savona. Venerdì 26 settembre, presso il ristorante Madonna del Monte, si è svolta la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne del Lions Club Savona Priamar. Un momento “simbolico e sentito” che ha sancito il termine dell’anno sociale guidato dalla past president Simona Carrera e l’inizio della nuova presidenza affidata ad Alessandro Revello.

Alla presenza dei soci e di numerosi ospiti, la serata si è svolta “in un clima di amicizia e continuità lionistica”. Durante il suo intervento, Simona Carrera ha ripercorso le tappe dell’anno appena concluso, ringraziando tutti “per la collaborazione e il sostegno”.

» leggi tutto su www.ivg.it