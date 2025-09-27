Bormida: residenti e associazioni ambientaliste contro l’apertura della cava Giambrigne, appesa al Tar

Bormida. Sala della trasparenza gremita, ieri sera, in Comune a Bormida dove si è parlato della possibile apertura della cava di calcare Giambrigne, in località Costa. Inattiva da decenni e stralciata dal Piano regionale delle cave, è stata venduta di recente alla società omonima ma l’autorizzazione per l’avvio dell’attività è stata negata perché risulta scaduta la Valutazione di impatto ambientale.

Ecco quindi che la Giambrigne Srl ha presentato un ricorso al TAR contro la Regione, colpevole, secondo i nuovi proprietari, di aver concesso nel 2023 il trasferimento della titolarità che ha portato all’acquisto del sito (per un importo di 120 mila euro) per poi negare l’autorizzazione a procedere.

