Borzonasca: Piana inaugura percorso ciclo-escursionistico

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Pomeriggio nell’entroterra del Tigullio per il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, che ha preso parte a due cerimonie di inaugurazione realizzate grazie ai fondi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

A Borzonasca è stato inaugurato il recupero del percorso ciclo-escursionistico lungo la “Strada Romea di Chiavari”, che ricalca un tratto dell’antica via di collegamento tra la costa e l’entroterra. L’intervento, dal valore complessivo di 118.775 euro, ha interessato circa 2,5 km di tracciato, con opere di recupero dell’antico acciottolato, ricostruzione di muretti a secco, ingegneria naturalistica, recinzioni, regimentazione delle acque, consolidamento dei tratti franati, posa di segnaletica, panchine e aree di sosta.

“Con quest’opera – ha sottolineato Piana – uniamo storia, natura e futuro: restituiamo piena fruibilità a un itinerario che racconta le radici dei nostri territori e offriamo un’opportunità in più ai cittadini, agli escursionisti e ai turisti”. Sempre nel pomeriggio il vicepresidente ha inaugurato l’intervento di riqualificazione del Bosco Giardino del Passo del Bocco, finanziato con un importo di oltre 105 mila euro. “Grazie a questo investimento, oggi i percorsi del giardino botanico sono accessibili anche ai portatori di handicap motori e agli ipovedenti – sottolinea Piana – sono state realizzate nuove pavimentazioni in cemento architettonico, staccionate guida, fermapiede, aree panoramiche, aula all’aperto rinnovata e nuovi pannelli illustrativi. Un progetto che ha un grande significato sociale perché rende la natura un patrimonio davvero di tutti”.

» leggi tutto su www.levantenews.it