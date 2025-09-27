Cairo: il Lions Club Valbormida in lutto per la perdita di Aprea, “esempio di servizio e dedizione”

Cairo Montenotte. Il Lions Club Valbormida si stringe con profondo dolore alla famiglia e agli amici per la scomparsa di Gennaro Aprea.

Il “generale”, così lo chiamavano tutti anche dopo il congedo dal suo ruolo nella Polizia penitenziaria, è stato “non soltanto un socio, ma un vero esempio di servizio e dedizione. La sua presenza costante, la sua generosità e la sua capacità di ascolto lo hanno reso un punto di riferimento per tutti noi. Sempre disponibile ad aiutare, ha saputo unire impegno sociale e spirito lionistico, incarnando con naturalezza il motto che ci guida: ‘We Serve’”, commentano il presidente del Club, Fabio Bonino e la segretaria Raffaella Battiloro.

