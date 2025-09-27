Calcio/ Sampdoria avanti con Depaoli, il Bari risponde subito: al San Nicola finisce 1-1

La Sampdoria conquista il primo punto della sua stagione in Serie B pareggiando 1-1 al San Nicola contro il Bari. A segno Depaoli e Moncini nel primo tempo. Donati cambia ancora tra i pali e schiera Ghidotti al posto di Coucke. In difesa spazio a Riccio, Hadzikadunic e Vulikic. Sulle fasce Depaoli e Ioannou, in mezzo Abildgaard e Henderson, con Pafundi e Benedetti a supporto di Cuni.

L’avvio è equilibrato, con Cuni che al 10’ ci prova dalla distanza senza precisione. Al 25’ Castrovilli sfiora il vantaggio di testa. Un minuto dopo Benedetti impegna Cerofolini dalla distanza, preludio al gol blucerchiato: al 28’ Pafundi serve Depaoli in area, il capitano anticipa Meroni e con una girata sigla lo 0-1. Il Bari reagisce immediatamente e al 31’ pareggia con Moncini, bravo a insaccare di testa. Al 37’ Castrovilli calcia a lato, poi nel recupero la Samp ci prova ancora con Cuni e Benedetti senza esito.

