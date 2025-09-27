Consegnavano la droga in buste della spesa e in luoghi affollati e comunicavano tramite chat criptate: 5 persone arrestate dai carabinieri

Albenga. A conclusione di una articolata indagine antidroga, nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Albenga, supportati dai militari delle compagnie di Savona e Imperia nonché dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Villanova d’Albenga, hanno dato esecuzione, nei comuni di Ceriale, Savona e Diano Marina, ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona nei confronti di cinque persone italiane, tra i 38 e 50 anni di età, residenti nelle province Savona e Imperia. Due degli arrestati sono stati tradotti in carcere ad Imperia, mentre tre sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

L’attività investigativa, svolta dalla compagnia carabinieri di Albenga a partire dal maggio 2024 e coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, ha portato ad indagare complessivamente undici soggetti, residenti nelle province di Savona, Imperia, Alessandria e Asti, consentendo di documentare, attraverso servizi di osservazione, pedinamenti e intercettazioni telefoniche ed ambientali, una fitta rete di contatti illeciti e di ricostruire il ruolo di ognuno degli undici indagati nell’attività di spaccio di varie tipologie di stupefacenti.

