“Da sponda a sponda per la Palestina”, il corteo di barche davanti alle coste di Genova

Genova. Un corteo di barche che sfilerà sottocosta nel levante di Genova, munito di striscioni e di bandiere, per informare e tenera alta l’attenzione su quello che sta succedendo al popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania, denunciando la complicità economica degli accordi commerciali con Israele e che coinvolgono anche il nostro porto.

Questa l’iniziativa che si terrà domani mattina, domenica 28 settembre ore 11, con partenza dal lido di Boccadasse: “Vieni con barche, gozzi, canoe, derive e gommoni – si legge nel volantino che promuove l’iniziativa intitolata “Da sponda a sponda Palestina libera – porta la tua bandiera della Palestina e unisciti alla flotta contro il genocidio”.

» leggi tutto su www.genova24.it