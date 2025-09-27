“Da sponda a sponda per la Palestina”, il corteo di barche davanti alle coste di Genova

COMMENTA
Global Sumud Flotilla partenza

Genova. Un corteo di barche che sfilerà sottocosta nel levante di Genova, munito di striscioni e di bandiere, per informare e tenera alta l’attenzione su quello che sta succedendo al popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania, denunciando la complicità economica degli accordi commerciali con Israele e che coinvolgono anche il nostro porto.

Questa l’iniziativa che si terrà domani mattina, domenica 28 settembre ore 11, con partenza dal lido di Boccadasse: “Vieni con barche, gozzi, canoe, derive e gommoni –  si legge nel volantino che promuove l’iniziativa intitolata “Da sponda a sponda Palestina libera – porta la tua bandiera della Palestina e unisciti alla flotta contro il genocidio”.

