Festival nazionale dei Borghi più belli d’Italia, otto i Comuni del savonese che hanno ottenuto il riconoscimento

Liguria. La bellezza e l’autenticità dei borghi liguri e delle produzioni tipiche alla 17ª edizione del Festival nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia“, in programma fino al 28 settembre a Bellano (LC). Ben otto i borghi del savonese premiati: Borgio Verezzi, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Colletta di Castelbianco, Finalborgo, Laigueglia, Millesimo e Zuccarello.

La presenza regionale, resa possibile grazie allo spazio espositivo gentilmente messo a disposizione da Regione Lombardia, vede la Liguria protagonista con uno triplo stand dedicato alla promozione degli oltre venti borghi liguri insigniti del prestigioso titolo di “Borghi più Belli d’Italia”. Accanto a materiali informativi e proposte di turismo esperienziale, lo stand ospiterà degustazioni e laboratori guidati dai consorzi di tutela dei grandi ambasciatori del gusto ligure: Basilico Genovese DOP, Olio Riviera Ligure DOP e i vini regionali DOP e IGP a cura dell’Enoteca della Liguria.

“Il Festival nazionale de I Borghi più belli d’Italia è un’occasione preziosa per valorizzare la straordinaria identità ligure, fatta di tradizioni, storia e autenticità — sottolinea il Vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana —. La presenza di 20 nostri Comuni e delle eccellenze agroalimentari dimostra come i prodotti tipici, dal Basilico Genovese DOP all’Olio DOP Riviera Ligure fino ai nostri vini DOP e IGP, siano ambasciatori di un territorio unico e inscindibilmente legati alla cultura e al paesaggio che li ha generati. Con un investimento di un milione di euro sull’agroalimentare e ulteriori 50 mila che abbiamo messo quest’anno, intendiamo rafforzare la promozione turistica ed enogastronomica dei nostri borghi, creando nuove opportunità per le comunità locali e per valorizzare al meglio le nostre radici”.

» leggi tutto su www.ivg.it