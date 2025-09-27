Gruppo di minoranza “SìAmo Millesimo”: “Commercianti trascurati in uno dei borghi più belli d’Italia”

Millesimo. “Il Gruppo consigliare di minoranza “SìAmoMillesimo”, a malincuore ma con la non sopita e sempre forte volontà di denunciare la triste situazione del suo amato paese nella speranza di rivederlo, prima o poi, rifiorire e tornare a splendere come merita, ritiene di evidenziare quanto segue. Millesimo, uno dei Borghi più belli d’Italia, purtroppo conosce anche la preoccupante realtà del declino commerciale, nonostante le indiscusse capacità, la volontà e l’impegno dei suoi commercianti che lavorano strenuamente senza mai risparmiarsi”.

Questo il messaggio lanciato da uno dei gruppi di opposizione, guidato da Manuela Benzi, che prosegue: “Diverse sono le realtà commerciali che negli ultimi tempi hanno chiuso i battenti e le motivazioni esulano dalla capacità e dalla gestione dei loro titolari ma sono da ricercare tristemente nella sempre minore attrattività del nostro Comune che si presenta trascurato, sporco, lasciato a sé stesso, non appetibile. Millesimo ha grandi potenzialità del tutto ignorate dall’attuale Amministrazione comunale noncurante dei vari settori tra cui quello relativo al turismo e alla cultura… è sufficiente vivere il territorio quotidianamente come facciamo noi della minoranza scrivente, per comprendere pienamente la veridicità e la sostanza di quanto diciamo. I turisti vengono a visitare Millesimo ma si trovano delusi e spaesati dalla pochezza di ciò che offre dal punto di vista pratico, nessuna informazione turistica degna di questo nome, sporcizia ed erbacce ovunque, edifici storici chiusi. Se il passaparola funziona sulla base dei premi e dei riconoscimenti ottenuti negli anni da Millesimo, altrettanto funziona relativamente alla negativa esperienza di chi, da fuori, viene a visitarlo”.

