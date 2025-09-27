COMMENTA
“I portuali non lavorano per la guerra”: dockers europei in assemblea per Gaza e per i porti di pace

portuali al Cap

Genova. Una giornata di confronto a porte chiuse e oggi un’assemblea pubblica affollata che “getta le basi di una giornata di lotta comune” nei porti d’Europa. A organizzare a Genova il confronto con delegazioni sindacali di portuali di mezza Europa è stato il sindacato Usb di cui fanno parte i portuali genovesi del Calp, da anni in prima linea contro il transito di armi nel porto di Genova.

I portuali non lavorano per la guerra” il titolo della due giorni. La piattaforma condivisa prevede quattro punti fondamentali – spiega Francesco Staccioni dell’Usb – lo stop del genocidio a Gaza e dell’occupazione da parte di Israele, apertura di corridoi umanitari, stop al riarmo europeo perché quelle ingenti somme vanno invece usate per la sanità, l’istruzione e i servizi pubblici, e per i porti di pace, chiusi alle armi”.

