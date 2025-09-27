“I portuali non lavorano per la guerra”: dockers europei in assemblea per Gaza e per i porti di pace

Genova. Una giornata di confronto a porte chiuse e oggi un’assemblea pubblica affollata che “getta le basi di una giornata di lotta comune” nei porti d’Europa. A organizzare a Genova il confronto con delegazioni sindacali di portuali di mezza Europa è stato il sindacato Usb di cui fanno parte i portuali genovesi del Calp, da anni in prima linea contro il transito di armi nel porto di Genova.

“I portuali non lavorano per la guerra” il titolo della due giorni. La piattaforma condivisa prevede quattro punti fondamentali – spiega Francesco Staccioni dell’Usb – lo stop del genocidio a Gaza e dell’occupazione da parte di Israele, apertura di corridoi umanitari, stop al riarmo europeo perché quelle ingenti somme vanno invece usate per la sanità, l’istruzione e i servizi pubblici, e per i porti di pace, chiusi alle armi”.

