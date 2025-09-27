I prossimi appuntamenti con l’associazione “Il viaggio di Bianca”

L’associazione di promozione sociale “Il viaggio di Bianca” ha il piacere di presentare i suoi prossimi incontri.

Il 12 ottobre ci sarà la festa annuale dell’associazione presso il teatro Impavidi di Sarzana con uno spettacolo per bambini e adulti della compagnia teatrale Il teatro delle foglie, il costo del biglietto è di 5 euro ed è già possibile prenotare i biglietti su vivaticket; il 26 ottobre si terrà un incontro sull’importanza della placenta e del sangue cordonale per il bambino; il 15 novembre si terrà un incontro sulla corretta nutrizione del bambino; il 14 dicembre si terrà un incontro sul come sentirsi liberi di essere (rivolto ad un pubblico adulto).

