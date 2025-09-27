Il fotografo Maurizio Galimberti ospite di Startè

Sarà Maurizio Galimberti, fotografo di fama internazionale, l’ospite dell’associazione culturale Startè, martedì 30 settembre alle 21 in piazza Europa 16, alla Spezia. Noto per la sua tecnica con cui, realizzando istantanee che, unite insieme, da frammenti si ricompongono fino a diventare mosaico, Galimberti è un istant artist tra i più apprezzati nel mondo e le sue opere sono presenti nelle più importanti collezioni d’arte in Italia e all’estero. L’artista è presente alla Spezia per il progetto MG Polaroid Portrait’s & Arsenale Ready Made, commissionato da IBG – Italian Blue Growth per Seafuture. Ha ritratto personalità del mondo dello spettacolo e del cinema tra i quali Jonny Depp, Robert De Niro, Lady Gaga, Carla Fracci, George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Mimmo Rotella, Dario Fo, Bernardo Bertolucci, Javier Bardem, Isabella Rossellini, Salama Hayek, Mario Monicellli, Wim Wenders e molti altri ancora. L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento posti, per informazioni e prenotazioni info@starteitalia.it 0187 875839 393 33 28205.

Fin da ragazzo si appassiona alla fotografia partecipando a concorsi fotografici, utilizzando le classiche pellicole bianco e nero. Dal 1983 inizia ad usare quasi esclusivamente le istantanee Polaroid sia per l'immediatezza, che per la verifica del risultato, sia per la possibilità di "manipolare" in post produzione la copia ottenuta. Sarà infatti proprio con la Polaroid che esprimerà una tecnica personale che avrà come risultato finale un vero e proprio mosaico fotografico. La Polaroid viene utilizzata per scomporre e ricomporre l'immagine in mosaici ricreando il soggetto fotografato, reinterpretandolo. La particolare tecnica da lui sviluppata, chiamata anche "a grappolo" o "ad ali di farfalla" descritta in diversi articoli e spiegata dallo stesso Galimberti con dei filmati, ha suscitato l'interesse di numerose aziende leader in vari settori, tra le quali: Milan calcio (Il Milan del centenario), Fiat Auto (calendario 2006), libro Viaggio in Italia nuova Fiat 500, Jaeger-Le Coultre, Kerakoll, Illy Caffè, Nokia, 66ª Mostra del Cinema di Venezia. Con le sue tecniche a Mosaico "reinterpreta e reinventa" opere famose quali: Il Cenacolo di Leonardo Da Vinci, poi esposte nelle Gallerie D'Italia di Intesa San Paolo a Milano. La fine della produzione Polaroid nel 2008 e porta Galimberti a utilizzare le pellicole Fuji. Dal settembre 2017 è Instant Artist ufficiale Di Fuji Italia. Sempre con Fuji Instax Square, dal 2019, si dedica a una nuova tecnica fotografica, con la realizzazione della "Matrice Fuji Instax Square", matrice che poi viene scomposta a mosaico. La Matrice viene considerata parte integrante (ma separata) del mosaico stesso, la tecnica è stata usata per le opere di numerosi progetti. Nel 2017 partecipa alla 57ª Biennale Arte di Venezia. Nel 2018 ha realizzato un progetto per la Maison Enrico Coveri denominato "Around Enrico Coveri", nel dicembre dello stesso anno è stato inserito nella prestigiosa mostra, a cura di Denis Curti, dal titolo "L'Italia dei Fotografi" – 24 autori simbolo della fotografia Italiana del 900, al museo M9 di Venezia – Mestre. Nel 2019, la ricerca si sposta in due progetti specifici dedicati, il primo ai fumetti, il secondo al mondo dello sport, rileggendo in entrambi i casi, con la tecnica del mosaico in ready made, immagini iconiche di fumetti illustrati e di storie memorabili di sport. Nel 2020 ha realizzato un progetto su Gibellina con residenza d'artista, a cura di Cristina Costanzo, con un libro d'artista edito nel 2021 da Dadainstant. Il progetto è stato presentato in occasione della mostra Maurizio Galimberti Visioni Molteplici, nell'ambito del Festival Images al Museo delle Trame Mediterranee – Fondazione Orestia di Gibellina. Nel 2020 e 2021 ha realizzato due progetti di rilettura di immagini storiche, nato da un'idea comune con Paolo Ludovici di Luchi Collection. Tutte le immagini realizzate sono poi state pubblicate nei volumi Uno Sguardo nel Labirinto della Storia edito da Skira, con testi di Denis Curti e Matteo Nucci e L'illusione di una storia senza futuro, con testi di Gianni Canova e Maurizio Rebuzzini. Nel 2021 ha realizzato un progetto fotografico raccolto poi in un volume dedicato per il Gruppo Industriale Rubinetterie Bresciane. Sempre nel 2021 ha partecipato assieme a Gianni Berengo Gardin alla mostra "Due Sguardi a Confronto" organizzata da Fondazione di Venezia, per i 1600 anni della città di Venezia. Nel dicembre dello stesso anno partecipa alla mostra "Diabolik alla Mole" a cura di Luca Beatrice, all'interno della Mole Antonelliana di Torino, che celebra i 60 anni del celebre personaggio creato dalle Sorelle Milani. Nel 2022 per la Luchi Collection ha realizzato un progetto storico dedicato alla strage del Bois du Cazier – A Marcinelle , con la pubblicazione del volume dedicato "La Promessa" edizioni Skira e insignito del prestigioso premio A.I.F. alla carriera, Palazzo Reale Milano. Nel 2023 espone al MAC di Lissone la mostra "Istanti di Storia". Ha realizzato un progetto fotografico sulla Strage di Brescia 1974 esposto in una mostra al Museo di Santa Giulia nel marzo 2024 a Brescia, con la pubblicazione del volume dedicato da Skira, con testi di Gherardo Colombo, Manlio Milani e Renato Corsini. Recentemente ha realizzato la prestigiosa cover della guida "Le Soste" eccellenza della ristorazione Italiana, ha tenuto "Lectio magistralis" presso l'Accademia di Brera, e una Lectio magistralis nell'ambito di Fototesti con Cristina Costanzo, Museo Internazionale delle Marionette "Antonio Pasqualino", Palermo. Le sue opere sono presenti nelle più importanti collezioni d'arte del mondo.

