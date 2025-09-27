COMMENTA
Irene Bogo campionessa ligure U18, Pietro Scaramuccia perde solo in finale tra gli U16

Irene Bogo, Pietro Scaramuccia e Giacomo Parodi

E’ Irene Bogo la stella nascente del Circolo Tennis Spezia. Dopo aver vinto il Trofeo Audi a Lerici, la 17enne conquista il titolo ligure femminile U18: aggiudicandosi le finali regionali di categoria consumatesi presso l’Asd Pro Recco. La giovanissima tennista detiene a questo punto il punteggio adeguato per passare in poco più che di un batter di ciglia dalla classe 2.7 alla 2.5. Se ne attende solo la formalizzazione.

I successi degli atleti del Cts seguiti dalla Psg Spezia Tennis School si estendono a Pietro Scaramuccia, nella stessa occasione arrivato secondo superando in semifinale Matteo Ticchiati, suo amico e compagno di squadra proprio a San Venerio, fra gli U16. Vicecampione della regione U16 all’indomani delle finalissima giocata al torneo di Terza Categoria dello Junior Club di Carrara. Anche Giacomo Parodi a sua volta è pervenuto alla finale regionale di Recco nella sezione U18. Seguita dalla stessa scuola di Niccolò Sanna e Alessio Guidotti anche Elena Tunesi, finalista all’Open di Chiavari.

