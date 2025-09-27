Le pagelle: Vignali si fa cacciare e non aiuta uno Spezia con l’encefalogramma completamente piatto

Mascardi 5 – Indovina l’angolo sul rigore di Adorante, ma il penalty è troppo ben calciato. La follia di Compagnon, che tocca di mano una palla che stava entrando in porta, lo salva da una pessima valutazione sul calcio d’angolo di Busio e da una brutta papera nel momento più delicato del campionato dello Spezia. Non lo salva nessuno invece sul 2-0 dei veneti, in cui sta a guardare in area piccola.

Wisniewski 5 – Si perde l’uomo nell’occasione del raddoppio del Venezia, dopo non aver rischiato molto in marcatura. Lo Spezia si chiude a riccio per non prendere gol, ma non c’è quella solidità che permette al muro di reggere.

