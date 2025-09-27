Maggiani presidente di Cna Nautica, Pisano: “Riconoscimento ampiamente meritato”

“A Federica Maggiani vanno le mie congratulazioni per la prestigiosa nomina a presidente nazionale di Cna Nautica. Un riconoscimento ampiamente meritato che premia la sua competenza ed il grande impegno che ha dimostrato in questi anni, grazie anche alla sua concretezza nell’affrontare le problematiche di un settore che tanta importanza riveste per l’Autorità di sistema portuale e per l’economia provinciale, anche in termini di occupazione qualificata. Un risultato che premia il grande lavoro di Cna nell’ambito della nautica, ormai un’eccellenza non solo nel panorama nazionale, ma anche internazionale”. Lo afferma il commissario straordinario dell’Adsp, Bruno Pisano.
