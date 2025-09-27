Migliaia in corteo contro le armi: Piazza Chiodo ribattezzata Piazza Gaza

Oltre duemila persone hanno preso parte oggi alla manifestazione antimilitarista organizzata dal coordinamento “Riconvertiamo Seafuture”, che ha attraversato il centro cittadino per concludersi in Piazza Chiodo, a ridosso dell’arsenale militare dove da lunedì si aprirà la fiera legata alle tecnologie marine e alla difesa.

Il corteo è partito nel pomeriggio da Piazza Brin, dove si sono alternati numerosi interventi critici nei confronti del modello sociale occidentale e delle sue derive. Da lì, percorrendo Corso Cavour, i manifestanti hanno scandito slogan e ascoltato comizi diffusi dai megafoni e dagli impianti montati sui furgoni, condannando la produzione e la vendita di armi a Paesi in guerra, con particolare riferimento a Israele, accusato di genocidio e dell’invasione di Gaza. In più punti è stata sottolineata la drammatica evacuazione delle ultime organizzazioni umanitarie presenti sul territorio palestinese.

