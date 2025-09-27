Dall’ufficio stampa del Parco delle Cinque Terre
Domani, domenica 28 settembre 2025, la comunità di Monterosso e l’intero territorio delle Cinque Terre si raccoglieranno attorno alla venerata statua della Madonna di Soviore, che come da tradizione, ogni venticinque anni, scende dal Santuario per fare ritorno nel borgo.
L’evento, che unisce fede, storia e identità culturale, rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità locale e richiama pellegrini, confraternite e fedeli da tutta la Liguria. Quest’anno le celebrazioni coincidono con la Solennità di San Francesco e saranno arricchite dalla presenza, presso la Chiesa dei Cappuccini, della reliquia del cordone del Santo di Assisi.
Il programma di domenica 28 settembre
-
Ore 16.30 – Arrivo della Madonna al piazzale del cimitero e processione verso il paese, accompagnata dalle Confraternite della Diocesi della Spezia e dalla Banda “La Monterossina”. Seguirà la benedizione al mare,alla presenza delle autorità.
-
Ore 18.00 – Santa Messa nella Chiesa di San Giovanni Battista, celebrata da S. E. Rev.ma Mons. Luigi Ernesto Palletti, Vescovo della Diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato, con la partecipazione della Corale di Monterosso.
-
Ore 20.45 – Santo Rosario e Compieta.
-
Ore 21.45 – Tradizionale suggestione dei lumini in mare, seguita da uno spettacolo pirotecnico che illuminerà la baia di Monterosso.
La discesa della Madonna di Soviore rappresenta un evento unico, in cui si intrecciano spiritualità, tradizione popolare e identità territoriale. Le celebrazioni proseguiranno fino a domenica 5 ottobre, con processioni, eventi religiosi, iniziative comunitarie e momenti di condivisione che vedranno coinvolti fedeli, istituzioni e l’intera cittadinanza.
Organizzato da:
Diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato – Parrocchia di San Giovanni Battista – Convento dei Frati Minori Cappuccini – Oratori Confraternite di Monterosso
In collaborazione con: Pro Loco Monterosso, Cinque Terre Consorzio Turistico, Croce Bianca Monterosso al Mare
Con il patrocinio di: Parco Nazionale delle Cinque Terre, Comune di Monterosso al Mare
In collaborazione con: Pro Loco Monterosso, Cinque Terre Consorzio Turistico, Croce Bianca Monterosso al Mare
Con il patrocinio di: Parco Nazionale delle Cinque Terre, Comune di Monterosso al Mare
Programma completo dei festeggiamenti
Il programma 2025 è stato costruito mantenendo il più possibile la struttura e l’antica formula che prevede per tutta la settimana: numerose celebrazioni religiose alla presenza di Vescovi e Cardinali; le processioni votive in cui la Madonna resta stanziale per un certo tempo in ciascuna delle chiese del paese e tutta una serie di eventi legati alle tradizioni popolari: gli antichi giochi del paese, i lumini in mare, la benedizione del mare, lo spettacolo pirotecnico e la cena che coinvolge tutta la comunità
Lunedì 29 Settembre
- ore 07.30 Buongiorno alla Madonna
- ore 12.00 Recita dell’Angelus
- ore 16.30 Apertura mostra di foto storiche e documenti sulla discesa della Madonna nel corso dei secoli a cura di Angela Betta – Oratorio Mortis et Orationis
- ore 17.30 Santo Rosario e ore 18.00 Santa Messa con la partecipazione della Corale di Soviore – Chiesa S.G.Battista
- ore 20.30 Proiezione video sulle tradizioni religiose del paese e sul culto della Madonna – Chiesa S.G.Battista
- ore 21.30 Concerto mariano del coro “Amici di San Francesco” Levanto diretto da Piergiorgio Bussani
Martedì 30 Settembre
- ore 07.30 Buongiorno alla Madonna
- ore 12.00Recita dell’Angelus
- ore 16.00 Apertura mostra dei bambini delle Scuole – sotto la Canonica e giochi per bambini
- ore 17.30 Santo rosario e ore 18.00 Santa Messa con la partecipazione della Corale di Vernazza – Chiesa S.G.Battista
- ore 19.00 Cena di comunità per tutta la popolazione
- ore 21.30 Antico Gioco delle noci per tutti accompagnato da canti dialettali
Mercoledì 1 Ottobre
- ore 07.30 Buongiorno alla Madonna
- ore 12.00 Recita dell’Angelus
- ore 17.30 Santo Rosario e ore 18.00 Santa Messa – Chiesa S.G.Battista
- ore 21.00 Concerto lirico con i Soprano Barbara Lerici e Akiko Fujito – Chiesa S.G.Battista
- ore 22.00 Veglia di preghiera per tutta la notte – Chiesa S.G.Battista
Giovedì 2 Ottobre
- ore 07.30 Buongiorno alla Madonna e colazione per tutti
- ore 12.00 Recita dell’Angelus
- ore 17.30 Santo Rosario e ore 18.00 Santa Messa Celebrata da Sua Eminenza il Cardinale Angelo De Donatis con la partecipazione della Corale di Monterosso – chiesa S.G.Battista
- ore 21.00 Processione verso la chiesa S.M.Nascente di Fegina con la partecipazione delle Confraternite della Diocesi di La Spezia, del Tigullio e la Banda “la Monterossina”.
Benedizione del mare presso la Statua del Gigante e Concerto della banda “la Monterossina”; Veglia alla Madonna per tutta la notte
Venerdì 3 Ottobre
- ore 7.30 Buongiorno alla Madonna – chiesa S.M.Nascente
- ore 12.00 Recita dell’Angelus
- ore 17.30 Santo Rosario e ore 18.00 Santa Messa con la partecipazione della Corale di Pignone – Chiesa S.M.Nascente
- ore 21.00 Processione verso il Convento dei Frati Cappuccini
- ore 22.00 Celebrazione del Transito di san Francesco e arrivo della reliquia del cordone del santo di Assisi presso la Chiesa dei Cappuccini; segue veglia per tutta la notte.
Sabato 4 Ottobre – Solennità di san Francesco d’Assisi, intera giornata nella Chiesa dei Cappuccini
- ore 8.00 Lodi davanti alla Vergine
- ore 11.00 Santa Messa solenne celebrata da Mons. Giampio Devasini, Vescovo di Chiavari, cantata dalla Corale di Monterosso
- ore 12.00 Recita dell’Angelus
- ore 14.45 Concerto sacro di flauti con i maestri Miriam Cipriani, Giulio Bongiascia, Flaviano Rossi, Stefano Sposetti
- ore 21.00 Meditazione e canti mariani
Domenica 5 Ottobre
- ore 8.00 Santa Messa e lodi – Chiesa dei Cappuccini
- ore 10-12.30 Preghiera personale con sottofondo di flauti
- ore 12.00 Recita dell’Angelus
- ore 14.30 Vespri e saluto alla Madonna con “Inno di Soviore” suonato dai flauti e composto dal frate monterossino padre Antonio Durante nel 1937. Segue processione con recita del s. Rosario verso il cimitero per saluto e benedizione ai defunti. Vespri.
- ore 18.00 Santa Messa al Santuario di Soviore.