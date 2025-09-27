Nolese, altro botto: è Roascio la ciliegina sul mercato biancorosso

Noli. La Nolese ha annuciato un altro arrivo di spessore: quello del difensore centrale Gabriele Roascio, classe 1999. Reduce da importanti stagioni di vertice nel Campionato di Promozione con la maglia granata del Pontelungo, Roascio porta con sé esperienza, solidità e carisma, caratteristiche che hanno contraddistinto il suo percorso negli ultimi anni.

Fisico imponente e grande personalità in campo, il ventiseienne andrà a rinforzare ulteriormente il reparto arretrato a disposizione di mister Pietro Saccone, aumentando le alternative e la competitività interna della squadra.

» leggi tutto su www.ivg.it