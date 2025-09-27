Pubblica assistenza, Frascatore e Medusei: “Confronto aperto, basta allarmismi. In atto proroga tecnica sino a fine anno”

“È importante innanzitutto ricordare che la norma in questione è stata approvata nel 2020 L.R. 15 di luglio con il voto unanime di tutto il consiglio regionale, compresa quella parte politica che oggi alza i toni e si mostra indignata”, dichiarano il consigliere regionale e presidente della commissione Salute Marco Frascatore e il consigliere regionale Gianmarco Medusei, in risposta al consigliere Davide Natale.

“La Giunta regionale, nel corso del tempo, ha sempre dimostrato piena disponibilità nei confronti della Pubblica assistenza, riconoscendone il ruolo fondamentale e mai mettendone in discussione l’importanza. Lo dimostrano anche le varie deroghe all’applicazione della norma che richiede l’adeguamento che si sono susseguite negli anni.

Stiamo portando avanti in prima persona insieme all’assessore Giampedrone e all’assessore Nicolò, un dialogo costante e costruttivo con la Pubblica assistenza e la Direzione generale della sanità, volto a definire percorsi condivisi di adeguamento e sempre in stretto contatto con il sindaco Peracchini. L’obiettivo raggiunto è garantire un’applicazione equilibrata della legge, assicurando una transizione ordinata e rispettosa del lavoro da loro svolto e che tutt’oggi vede la scadenza prorogata di ulteriori tre mesi e quindi sino al 31 dicembre 2025″, affermano Frascatore e Medusei.

