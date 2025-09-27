Raddoppio ferroviario, Marabello (Indipendenza): “Disastro per la mobilità ligure, meglio la soluzione sotterranea”

Pietra Ligure. Il Movimento Indipendenza (partito di destra sociale, sovranista e identitario di cui è Segretario Nazionale l’on. Gianni Alemanno), parteciperà all’incontro pubblico sul tema dello spostamento a monte e raddoppio della ferrovia che si svolgerà a Pietra Ligure sabato 27 settembre alle 17 presso la sede dell’Associazione Pietra Libera e Val Maremola in corso Italia 12.

Afferma Fabrizio Marabello, membro della direzione nazionale e coordinatore di Savona e provincia del Movimento Indipendenza e che sarà presente al dibattito: “Se il progetto di spostamento a monte nella tratta ferroviaria tra Andora e Finale (che continua a essere chiamato impropriamente raddoppio perché si tratta di una totale variante di tracciato) verrà realizzato, significherà un disastro per la mobilità ferroviaria nel ponente e in tutta la Liguria. Basta prendere come esempio lo spostamento nella tratta San Lorenzo al Mare-Andora che ha determinato un’isolamento definitivo per importanti località rivierasche con la perdita della stazione e la realizzazione di poche stazioni del tutto decentrate, peggiorando la vita degli studenti e dei lavoratori pendolari e rendendo residuale il trasporto ferroviario. Ribadiamo, pertanto, la nostra contrarietà alla realizzazione di quest’opera inutile e costosa”.

