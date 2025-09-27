Rapalloonia: il Tigullio sposa il Giappone, con i fumetti

Rapallo torna capitale del fumetto con Rapalloonia, la manifestazione che da cinquant’anni richiama appassionati e grandi nomi del settore dall’Italia e dall’estero. Dal 27 settembre al 5 ottobre la città ospita la 50ma edizione di questo Festival del Fumetto con un programma che intreccia tradizione e novità: distribuito tra il Castello sul Mare, riaperto dopo il restauro, e Villa Queirolo, sede di incontri e workshop. Il debutto sabato 27 settembre è affidato alla mostra “Fumetti di Levante. I manga visti da Rapallo”, aperta al pubblico dalle 16 alle 19 nelle sale del Castello, che fino a domenica 5 ottobre seguirà orari giornalieri di visita tra mattino e pomeriggio. Sempre sabato a Villa Queirolo si aprono le sessioni di firme e sketch, con oltre cinquanta autori coinvolti. Ospite d’onore Yoshiko Watanabe, allieva di Osamu Tezuka, che racconterà la propria esperienza al fianco del maestro del manga. Accanto a lei i Kappa Boys, protagonisti della diffusione del fumetto giapponese in Italia, pronti a dialogare con il pubblico nel pomeriggio.

La domenica 28 settembre sarà interamente dedicata a incontri e laboratori: tra i più attesi, i talk con Elena Vitagliano e Stefano Tamiazzo, che presenteranno i loro lavori al pubblico di Villa Queirolo. Durante l’intera giornata proseguiranno le firme e le dimostrazioni dal vivo, mentre il Castello accoglierà i visitatori della mostra con apertura continuata dalle 10 alle 19. Nei giorni successivi l’attenzione si sposta di nuovo sul Castello sul Mare, che da giovedì 2 ottobre a domenica 5 ottobre aprirà al pubblico dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00, permettendo di esplorare un allestimento che unisce storia e futuro del fumetto, con un focus speciale sul rapporto fra Liguria e Giappone. Non mancherà la tradizione più consolidata: sabato sera al ristorante U Giancu si rinnova l’appuntamento con la Cena dei Cartoonist e la consegna del Premio U Giancu, giunto alla sua 32ma edizione. Come dire: anche i fumettisti giapponesi mangiano la pasta al pesto.

