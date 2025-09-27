Recco: la campagna “Miniere Urbane” fa tappa in città

Dallo staff del sindaco di Reco Carlo Gandolfo

Lunedì 29 settembre, nell’area del mercato settimanale di Recco, sarà presente l’Ecovan di AMIU per una mattinata dedicata alla raccolta dei RAEE. Durante la giornata, chi consegnerà almeno tre rifiuti elettrici ed elettronici riceverà una sorpresa in omaggio, contribuendo così al recupero di risorse e alla tutela dell’ambiente.

L’iniziativa, promossa da AMIU Genova in collaborazione con CDCRAEE e con il patrocinio del Comune di Recco, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un corretto smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche. Con lo slogan “Rifiuti? Noi vediamo altro”, si intende ricordare che i RAEE non sono semplici scarti, ma vere e proprie “miniere urbane” da cui recuperare materiali preziosi come rame, oro e argento, riducendo sprechi e inquinamento.

